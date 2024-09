Auto. Forza Italia, lavoriamo a soluzione su targhe prova

AgenPress. “Sulle criticità scaturite dalla limitazione imposta al numero di autorizzazioni rilasciate per le targhe prova l’attenzione di Forza Italia è massima. Il Dpr che ha contingentato il rilascio di targhe prova in relazione al numero di dipendenti, con un rapporto di una ogni cinque, sta creando evidenti difficoltà alle imprese che si avvalgono della circolazione di prova per effettuare prove tecniche su strada o per movimentare veicoli a scopi commerciali.

Il Mit ha già istituito un gruppo di lavoro per individuare le soluzioni legislative più idonee, nella prospettiva di introdurre specifiche deroghe alla limitazione prevista. È indispensabile continuare a lavorare per una rapida risoluzione di questa problematica, prevenendo gli abusi nell’utilizzo delle targhe prova ma garantendo al contempo il pieno esercizio dell’attività di impresa e la salvaguardia dei livelli occupazionali”.

Lo affermano in una nota congiunta il deputato di Forza Italia e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, il deputato e vicesegretario nazionale del partito azzurro, Stefano Benigni e Andrea Caroppo, vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera e Responsabile nazionale del Dipartimento Trasporti di Forza Italia.