Casa Bianca. Zelensky ha presentato il piano della vittoria a Biden per spingere Putin a un accordo di pace equo

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato il piano della vittoria al presidente statunitense Joe Biden alla Casa Bianca il 26 settembre, un momento potenzialmente cruciale nella lunga saga del sostegno di Washington all’Ucraina.

Zelensky , che è in visita negli Stati Uniti questa settimana, ha detto che il piano è progettato per spingere il presidente russo Vladimir Putin a un accordo di pace equo, aumentando la potenza di fuoco dell’Ucraina e dandole un vantaggio a due anni e mezzo dall’invasione su vasta scala della Russia. Zelensky non ha specificato pubblicamente come intende raggiungere questo obiettivo.

I dettagli del piano non sono ancora stati resi pubblici, ma la Casa Bianca ha affermato che i due leader ne hanno discusso gli “aspetti diplomatici, economici e militari”.

Separatamente, Zelensky ha scritto su X che lui e Biden avevano parlato di ” dettagli per rafforzare il piano , coordinato le nostre posizioni, opinioni e approcci e incaricato i nostri team di tenere consultazioni sui prossimi passi”.

“La Russia non prevarrà in (questa) guerra”, ha affermato Biden. “L’Ucraina prevarrà e noi continueremo a sostenervi in ​​ogni fase del cammino”.

Zelensky ha risposto affermando: “Apprezziamo profondamente il fatto che l’Ucraina e gli Stati Uniti siano rimasti fianco a fianco fin dai primi momenti di questa terribile invasione russa”.

“La vostra determinazione è estremamente importante per permetterci di prevalere.”

Durante la visita di Zelensky negli Stati Uniti, l’Ucraina ha ricevuto promesse di nuovi aiuti militari dagli alleati, tra cui quasi 8 miliardi di dollari dagli Stati Uniti , oltre ad altri aiuti da Regno Unito, Germania e Canada.

La Casa Bianca ha anche affermato che Biden “ospiterà un incontro a livello di leader dell’Ukraine Defense Contact Group in Germania (a ottobre), dove i due leader esamineranno i progressi di queste consultazioni e si coordineranno con i partner internazionali per un’ulteriore assistenza all’Ucraina”.

La dichiarazione si è conclusa con l’affermazione che “Biden è determinato a fornire all’Ucraina il sostegno di cui ha bisogno per vincere”.

Ma alcuni elementi sono stati rivelati. Il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak all’inizio di questa settimana ha detto che un invito a unirsi alla NATO fa parte del piano.

Secondo le informazioni ottenute dal Kyiv Independent il 22 settembre, l’Ucraina chiederà l’adesione alla NATO entro pochi mesi, non anni.

Intervenendo al Council on Foreign Relations di New York, Yermak ha anche affermato che il piano di vittoria in cinque punti comprende sia componenti diplomatiche che militari.

“Ho anche esortato i nostri partner a ignorare le minacce di escalation della Russia”, ha affermato.

Un elemento che sarà sicuramente presente nel piano è l’approvazione da parte degli Stati Uniti e di altri alleati all’uso da parte dell’Ucraina di armi a lungo raggio, tra cui missili forniti dall’Occidente, per colpire siti militari nel profondo della Russia.

Kiev spinge da tempo affinché le restrizioni vengano revocate, poiché ciò consentirebbe all’Ucraina di distruggere gli aeroporti da cui decollano gli aerei russi per attaccare le infrastrutture civili ucraine e di indebolire le difese aeree russe.

E sappiamo anche una cosa che non sarà nel piano: un cessate il fuoco parziale.

Dopo che un articolo della stampa tedesca aveva lasciato intendere il contrario, Zelensky ha personalmente smentito tale affermazione.

“Non c’è e non può esserci alcuna alternativa alla pace, nessun congelamento della guerra o altre manipolazioni che semplicemente sposterebbero l’aggressione russa a un altro stadio”, ha affermato Zelensky nel suo discorso serale del 18 settembre.

La Casa Bianca, però, teme che il piano di Zelensky non preveda una strategia chiara per vincere contro la Russia, ha riferito il 25 settembre il Wall Street Journal (WSJ), citando funzionari statunitensi ed europei.

Alcuni funzionari a conoscenza delle linee generali del piano hanno affermato che esso si concentra troppo sulla richiesta di maggiori armi e sulla revoca delle restrizioni sugli attacchi missilistici a lungo raggio .

“Non sono impressionato, non c’è molto di nuovo”, ha detto un alto funzionario al WSJ.

I funzionari della Casa Bianca temono che il piano di Zelensky non preveda misure chiare e attuabili che Biden possa sostenere nei quattro mesi rimanenti del suo mandato, ha riferito il WSJ.

Funzionari statunitensi ed europei hanno dichiarato al WSJ che alcune parti del piano sono ancora in fase di sviluppo e che le richieste relative alle armi sono le più specifiche e dettagliate.

“È un pensiero orribile”, ha detto Zelensky quando gli è stata posta questa domanda dal The New Yorker in un’intervista pubblicata il 22 settembre.

“Significherebbe che Biden non vuole porre fine alla guerra in alcun modo che neghi la vittoria alla Russia”, ha affermato.

“E finiremmo con una guerra molto lunga, una situazione impossibile ed estenuante che ucciderebbe un numero enorme di persone. Detto questo, non posso biasimare Biden per nulla”.