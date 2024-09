Florida. Uragano Helene. Tre morti. Più di 1 mln di case senza luce. Polizia: “chi decide di non evacuare scriva il proprio nome sulle gambe”

AgenPress – L’uragano Helene si è rapidamente depotenziato da categoria 4 a categoria 1 della scala di 5, ma è ancora “estremamente pericoloso”, secondo l’avvertimento lanciato dal Centro uragano degli Stati Uniti.

Almeno tre persone sono morte. L’arrivo dell’uragano è stato reso noto dal Centro Nazionale Uragani, che ha definito la perturbazione “estremamente pericolosa”.

“Sulla base dei dati radar Doppler dell’Nws (il Servizio meteorologico nazionale, ndr), l’occhio di Helene ha toccato terra come uragano di categoria 4 nella regione del Big Bend della Florida alle 23:10 locali (le 5:10 in Italia), appena a est della foce del fiume Aucilla”, si legge in un comunicato.

“Chi decide di non evacuare scriva il suo nome sulle gambe o sulle braccia per l’identificazione”, ha avvertito la polizia precisando che la misura servirà alle autorità a “facilitare l’identificazione dei cadaveri”.

La foce del fiume Aucilla si trova a circa 40 km a sud-est della capitale dello Stato, Tallahassee, che conta circa 200.000 abitanti.Con venti che hanno soffiato fino a 225 km orari, l’uragano ha scaricato forti piogge e il livello del mare potrebbe salire fino a sei metri in alcuni punti della costa. Si tratta di uno “scenario a cui è impossibile sopravvivere” e che sarà accompagnato da ondate “distruttive” che potrebbero spazzare via case e spostare automobili, ha avvertito Mike Brennan, direttore dell’Nhc. I venti però hanno gradualmente perso intensità, scendendo a circa 150-160 km orari.

L’uragano Helene si era rafforzato e aveva raggiunto la categoria 4, dirigendosi verso la costa nord-occidentale della Florida e i meteorologi avevano avvertito ai possibili effetti “da incubo” con piogge e venti su gran parte del sud-est degli Stati Uniti. Nelle prossime ore il centro della tempesta arriverà sulla Georgia centrale e settentrionale. Successivamente Helene dovrebbe virare verso nordovest per poi rallentare sulla valle del Tennessee tra oggi e domani. “Sebbene sia previsto un ulteriore indebolimento, la rapida velocità di avanzamento consentirà ai venti forti e dannosi, soprattutto a raffica, di penetrare ben all’interno degli Stati Uniti sudorientali, compresi i terreni più elevati degli Appalachi meridionali”, ha avvertito il centro uragani. Nelle prossime ore, l’allerta tornado resterà in vigore per circa 20 milioni di persone in alcune parti della Carolina del Sud, della Georgia e della Florida.

I governatori di Florida, Georgia, Alabama, Carolina e Virginia hanno dichiarato lo stato d’emergenza.