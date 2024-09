Iniziative benefiche. Bufera su Naomi Campbell. Fondi raccolti non sarebbero stati destinati a sostegno di cause umanitarie

AgenPress. Naomi Campbell è stata coinvolta in diverse iniziative benefiche nel corso della sua carriera, ma ci sono state alcune controversie legate a presunti problemi con la destinazione di donazioni raccolte per scopi caritatevoli.

Una delle vicende più note riguarda la sua fondazione benefica, “Fashion for Relief“, che organizza eventi di moda per raccogliere fondi a sostegno di cause umanitarie.

Nel 2019, alcuni media hanno riportato che una parte dei fondi raccolti dall’organizzazione non sarebbe stata destinata alle cause dichiarate. Ciò ha sollevato domande sull’efficienza e sulla trasparenza delle operazioni della fondazione. Tuttavia, Naomi Campbell ha sempre difeso l’integrità della sua organizzazione, sostenendo che le critiche erano infondate e che le donazioni venivano utilizzate per sostenere progetti umanitari, come quelli a favore delle vittime di disastri naturali.

Ma sembrerebbe che Naomi Campbell potrebbe aver utilizzato la sua piattaforma benefica anche per promuovere la propria carriera e mantenere alta la sua visibilità nel mondo della moda e dei media.