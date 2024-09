Israele. Netanyahu afferma che “non fermerà” gli attacchi contro Hezbollah nonostante le richieste di cessate il fuoco

AgenPress – Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele “non fermerà” i suoi attacchi contro Hezbollah in Libano nonostante le richieste degli Stati Uniti, della Francia e di altri alleati per un cessate il fuoco immediato di tre settimane volto a contenere la diffusione di un conflitto che sta iniziando a travolgere il Libano.

Le richieste di un cessate il fuoco immediato sono state sostenute giovedì sera dal ministro degli esteri libanese, Abdallah Bouhabib, che ha dichiarato all’assemblea generale delle Nazioni Unite che il suo paese sta attraversando una crisi che “minaccia la sua stessa esistenza”.

Bouhabib ha accolto con favore l’iniziativa franco-americana, affermando che “la diplomazia non è sempre facile, ma la diplomazia è l’unico modo per salvare vite innocenti… Il Libano vede l’iniziativa franco-americana come un’opportunità per generare slancio, per adottare misure volte a porre fine a questa crisi”.

Bouhabib ha affermato che la pace spetta al governo israeliano e che non può esserci una pace duratura senza una “soluzione a due stati”.

Giovedì sono proseguiti gli attacchi aerei israeliani in Libano, uccidendo 92 persone, tra cui il capo della forza dei droni di Hezbollah, Mohammad Surur, e almeno 150 razzi sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, secondo l’esercito israeliano.

Il primo ministro israeliano ha dichiarato ai giornalisti che la politica del suo governo era chiara al suo atterraggio a New York, dove venerdì dovrebbe parlare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

“Continuiamo a colpire Hezbollah con tutta la forza e non ci fermeremo finché non avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi, primo fra tutti il ​​ritorno dei residenti del nord in sicurezza nelle loro case”, ha detto Netanyahu.

In precedenza il suo ufficio aveva preso le distanze dal governo israeliano dal piano di cessate il fuoco, descritto come “una proposta franco-americana a cui il primo ministro non ha nemmeno risposto”.

L’ufficio del primo ministro ha affermato che Netanyahu aveva “ordinato alle IDF [Israel Defense Forces] di continuare a combattere con tutte le forze, secondo il piano che gli era stato presentato. I combattimenti a Gaza continueranno anche finché non saranno stati raggiunti tutti gli obiettivi della guerra”.

Tra questi obiettivi di guerra rientra il ritorno a casa sano e salvo di oltre 60.000 israeliani costretti ad abbandonare le loro case nel nord di Israele dai bombardamenti di Hezbollah, iniziati l’8 ottobre dell’anno scorso, il giorno dopo l’inizio della guerra di Gaza. I funzionari statunitensi sperano di convincere Netanyahu ad accettare la proposta di cessate il fuoco entro il momento in cui si rivolgerà all’assemblea generale delle Nazioni Unite venerdì. Sostengono che una pausa nei combattimenti tra Israele e Hezbollah potrebbe anche fornire un po’ di respiro in cui rilanciare i negoziati a lungo bloccati con Israele e Hamas sul rilascio degli ostaggi israeliani in cambio di una tregua a Gaza.

Giovedì, la Casa Bianca ha affermato che l’amministrazione Biden riteneva che Israele fosse “a bordo” con la proposta.

John Kirby, portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha affermato: “Avevamo tutte le ragioni per credere che nella stesura e nella consegna del documento, gli israeliani fossero pienamente informati e pienamente consapevoli di ogni parola in esso contenuta. Non lo avremmo fatto se non avessimo creduto che sarebbe stato accolto con la serietà con cui è stato redatto”.

Kirby ha affermato che non è chiaro il motivo per cui Netanyahu sembrasse respingere l’idea.

Mercoledì gli Stati Uniti, la Francia e alcuni dei loro alleati avevano chiesto una cessazione urgente delle ostilità , che secondo loro rappresentava “un rischio inaccettabile di una più ampia escalation regionale”.

“Chiediamo un cessate il fuoco immediato di 21 giorni lungo il confine tra Libano e Israele per dare spazio alla diplomazia”, ​​si legge in una dichiarazione congiunta. “Chiediamo a tutte le parti, compresi i governi di Israele e Libano, di approvare immediatamente il cessate il fuoco temporaneo”.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato giovedì che sarebbe “un errore” per Netanyahu rifiutare un cessate il fuoco in Libano, che ha avvertito non potrebbe diventare “un’altra Gaza”.

Hezbollah deve ancora rispondere alla richiesta di una tregua, sebbene essa e il suo sostenitore, l’Iran, abbiano in precedenza insistito sul fatto che avrebbe interrotto i suoi attacchi solo se ci fosse stato un cessate il fuoco a Gaza, mentre la risposta israeliana è stata in larga parte negativa. Dopo le osservazioni di Netanyahu, il ministro della difesa ha affermato di aver incontrato i generali più importanti del paese per discutere di ulteriori operazioni militari sul fronte settentrionale di Israele.

“Stiamo continuando la nostra sequenza di operazioni: eliminare i terroristi di Hezbollah, smantellare l’infrastruttura offensiva di Hezbollah e distruggere razzi e missili”, ha affermato Yoav Gallant.

“Abbiamo altre missioni da completare per garantire il ritorno sicuro delle comunità del nord di Israele alle loro case. Continueremo a sbilanciare Hezbollah e ad aggravare la loro perdita”.

I funzionari degli Stati Uniti hanno esortato Israele ad accettare un cessate il fuoco perché potrebbe portare a un ritiro negoziato delle forze di Hezbollah dall’area di confine, da dove hanno lanciato razzi e missili contro Israele. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha sostenuto che la diplomazia è il modo migliore per creare le condizioni per consentire ai residenti di tornare alle loro case.