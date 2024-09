Roma: Mattia (Pd), 143 licenziamenti a Unilever. Cosa fa Regione?

AgenPress. “La Giunta Rocca dica quali azioni intenda intraprendere per scongiurare i licenziamenti collettivi avviati da Unilever Italia nella sede di Roma per complessivi 143 dipendenti di cui 113 addetti alla vendita, 20 lavoratori nell’area holding e 10 nella logistica”.

Questo, in sintesi, il quesito di un’interrogazione della consigliera regionale Pd, Eleonora Mattia, membro della Commissione Lavoro alla Pisana.

“Tutelare il lavoro nei nostri territori per le Istituzioni significa tutelare i propri interessi, cooperare cioè con le aziende, inclusi i grandi player internazionali, e le parti sociali affinché si crei un valore reale e stabile per le lavoratrici e i lavoratori e le comunità locali. Per questo, oltre all’interrogazione, ho presentato una richiesta di audizioni in IX Commissione Lavoro per chiedere un confronto con l’assessore regionale al Lavoro, Schiboni; i vertici aziendali e le sigle sindacali”, conclude Mattia.