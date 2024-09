Renzi: il dubbio di Conte è se si candida al parlamento italiano o alla duma russa. Considera Palazzo Chigi come la sua residenza

AgenPress – “In Liguria i 5 stelle si considerano molto forti, fra un mese vedremo se lo sono. Ci hanno impedito di candidarci, ci hanno detto non state con Bucci, fate una lista, togliete il simbolo. Lo abbiamo fatto, hanno firmato l’apparentamento. Non è nei nostri sogni. Se avessimo presentato la lista avremmo potuto farlo. C’è la firma di Orlando. Poi ieri o l’altro ieri dal Pd, con grande chiarezza, ci hanno detto ‘noi il veto del M5s non lo reggiamo’. Ci sta che in una regione accada, ma Conte ha detto vi chiediamo altre cose, scegliamo noi i vostri candidati”.

Lo ha detto il presidente di Iv, Matteo Renzi, all’assemblea del partito, in corso a Roma. “Io sono per stare col centrosinistra, ma quando mettono i veti sui segretari di Iv perché sono segretari di Iv difendo questa comunità: non accetto veti su persone che fanno politica per volontariato e passione civile, posso fare un passo indietro io ma non accetto veti su di voi”.

“L’obiettivo di Conte è mettere in discussione la leadership di Schlein, perché sa che lei può fare la premier e lui no. E’ un ragionamento contorto di Conte. Per me il leader del primo partito fa il premier”, ha aggiunto.

“Conte sa che Schlein può fare la premier e lui no. E non lo accetta. E’ un ragionamento contorto di Conte. Per me il leader del primo partito fa il premier. Ma Conte si è trovato all’improvviso a Palazzo Chigi e lui la considera la sua residenza. Si stupisce al pensiero che possa andarci Schlein. Per quello mi odia, non per la Liguria, ma perché l’ho tolto di lì. Conte pensa che la politica sia la poltrona, Il m5s è diventato la succursale romana di Poltrone e sofà. Conte non è cattivo, è così. Quindi ora vede Schlein come avversaria e l’attacca”.

“Io non so se mi candiderò alla Camera o al Senato il dubbio di Conte è se si candida al parlamento italiano o alla duma russa”.