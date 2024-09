AgenPress. E’ stato emesso un francobollo commemorativo in onore di Silvio Berlusconi, l’ex presidente del Consiglio italiano e figura politica di spicco. Il francobollo fa parte della serie “Le Eccellenze italiane dello spettacolo” e celebra non solo la sua carriera politica, ma anche il suo contributo come imprenditore nel settore

La vignetta del francobollo ritrae un ritratto di Berlusconi sorridente, con lo sfondo che richiama il suo impegno nell’industria televisiva, in particolare il logo di Mediaset, l’azienda che ha fondato.

La tiratura è limitata e il valore nominale del francobollo è di 1,25 euro.