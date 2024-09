Dl omnibus: via libera a stretta pirateria tv, previsto il carcere, ad erogazioni più veloci per il Pnrr. Altri 2 mln per bonus psicologo

AgenPress – Via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato a due emendamenti riformulati di FI e FdI al dl omnibus contro la pirateria tv anche per gli eventi sportivi. Il primo estende anche ai “fornitori di servizi Vpn e quelli di Dns pubblicamente disponibili” l’obbligo di bloccare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente. L’altro obbliga i prestatori di servizi di accesso alla rete che “vengono a conoscenza” di condotte penalmente rilevanti di segnalarlo immediatamente all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. L’omissione della segnalazione e della comunicazione sono puniti “con la reclusione fino ad un anno”.

Via libera al decreto che semplifica il processo di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi del Pnrr. La disposizione, che mira a assicurare a tutti gli attori della filiera attuativa la liquidità necessaria per realizzare gli interventi, prevede che i trasferimenti successivi all’anticipazione, “fino al limite cumulativo del 90%” della dotazione finanziaria di ciascun intervento, siano erogati dalle Amministrazioni centrali titolari delle misure entro 30 giorni dall’acquisizione delle relative richieste di erogazione.

Le commissioni hanno approvato all’unanimità un emendamento al decreto Omnibus a prima firma Sensi (Pd), che le commissioni hanno fatto proprio, che aggiunge altri 2 milioni per il 2024 per il bonus psicologo. “Approvato in commissione al Senato l’emendamento che aggiunge altri 2 milioni al bonus psicologo. Votato all’unanimità”, scrive Sensi su X. “Ogni volta una fatica ed è sempre tutto in pericolo. Ma oggi abbiamo altre risorse, sempre troppo poche, per la salute mentale delle persone”, aggiunge. I due milioni aggiuntivi portano a 12 milioni la dote complessiva per il 2024.