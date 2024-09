Elezioni Austria. Vince l’estrema destra

AgenPress. Le elezioni parlamentari in Austria del 29 settembre 2024 hanno visto una storica vittoria del Partito della Libertà (FPO), di estrema destra, che ha ottenuto circa il 29% dei voti.

Questo risultato segna la prima volta che il FPO supera il Partito Popolare Austriaco (OVP), che ha ottenuto il 26,2%, con i Socialdemocratici (SPO) al terzo posto con il 20,4%.

Il leader dell’FPO, Herbert Kickl, ha dichiarato che il partito è pronto a negoziare per formare un governo, anche se le principali forze politiche, tra cui l’OVP lo hanno escluso.

Il successo della FPO riflette il malcontento degli elettori su temi come l’immigrazione, l’inflazione e la guerra in Ucraina. Kickl ha fatto appello a una base elettorale preoccupata per la sicurezza e l’economia, promuovendo politiche drastiche contro i migranti e chiedendo la multa delle sanzioni contro la Russia. Tuttavia, nonostante la vittoria, formare una coalizione sarà complicato a causa del rifiuto degli altri partiti di collaborare con il leader dell’FPO, Herbert Kickl.

Questi risultati mettono l’Austria in una posizione di incertezza politica, con la possibilità di negoziati prolungati per formare un governo stabile.​