In Venezuela continuano le proteste contro la rielezione di Maduro alla presidenza

AgenPress. Sostenitori dell’opposizione si sono riuniti ieri in diverse città venezuelane, chiedendo al presidente Nicolas Maduro di dimettersi dal potere, due mesi dopo la sua controversa rielezione.

La leader dell’opposizione Maria Corina Machado, che si è nascosta dopo aver accusato di frode elettorale, ha invitato i venezuelani a organizzare manifestazioni per protestare contro la rielezione di Maduro alla presidenza.

“La libertà è a rischio in Venezuela”, ha detto il colonnello E.A. Hidalgo Valero, che ha partecipato a una di queste manifestazioni di protesta. “Oggi il nostro popolo ha paura di uscire per le strade, perché c’è una repressione massiccia”, ha aggiunto. Ha spiegato che questa nuova fase di mobilitazioni dell’opposizione, con manifestazioni quartiere per quartiere, ha lo scopo di limitare il rischio di una loro “repressione violenta”, come è accaduto con le massicce proteste che hanno seguito le elezioni del 28 luglio. Durante quel periodo, secondo fonti ufficiali, 27 persone furono uccise, 192 ferite e circa 2.400 arrestate.