Israele. Idf: recuperato intatto il corpo di Nasrallah. La morte causata da un trauma dovuto all’esplosione. Con lui uccisi altri comandanti

AgenPress – Il corpo del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è stato recuperato oggi domenica sul luogo di un attacco aereo israeliano nella periferia meridionale di Beirut.

La dichiarazione rilasciata sabato da Hezbollah in cui si confermava la morte di Nasrallah non specificava esattamente come fosse stato ucciso né quando si sarebbero svolti i suoi funerali.

Ma le due fonti hanno affermato che il suo corpo non presentava ferite dirette e che la causa della morte sia stata un trauma contundente legato alla forza dell’esplosione”. Al momento non ci sono invece notizie sui funerali.

Un breve filmato diffuso in seguito dai media libanesi avrebbe mostrato il momento in cui il corpo è stato recuperato dal quartier generale sotterraneo del gruppo terroristico a Beirut.

فيديو للحظة إنتشال جثة الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله من موقع الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/RVrFFRJrNc — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 29, 2024

Oltre al leader del gruppo terroristico sostenuto dall’Iran, più di 20 agenti di Hezbollah sono rimasti uccisi nel massiccio attacco aereo a Beirut, hanno affermato domenica le Forze di difesa israeliane.

Secondo l’esercito, tra le persone uccise venerdì nel quartier generale sotterraneo di Hezbollah, nel sobborgo di Dahiyeh a Beirut, c’erano:

Ali Karaki, comandante del fronte meridionale di Hezbollah.

Ibrahim Hussein Jazini, capo dell’unità di sicurezza personale di Nasrallah.

Samir Tawfiq Deeb, consigliere di Nasrallah.

Abd al-Amir Muhammad Sablini, responsabile del rafforzamento delle forze di Hezbollah.

Ali Nayef Ayoub, responsabile della potenza di fuoco di Hezbollah.

Le IDF hanno affermato che Jazini e Deeb erano tra le persone più vicine a Nasrallah e, ​​in quanto tali, erano “una fonte significativa di conoscenza riguardo al funzionamento in corso dell’organizzazione terroristica Hezbollah e di Nasrallah in particolare”.

Hezbollah domenica ha confermato che Karaki, responsabile dell’attività militare del gruppo terroristico nel Libano meridionale, è stato ucciso nel massiccio attacco di venerdì. Karaki era sopravvissuto a un tentativo di assassinio israeliano all’inizio della scorsa settimana.