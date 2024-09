Ius scholae. Tajani, da Meloni nessun veto. Stiamo preparando una proposta di legge sul diritto di cittadinanza

AgenPress – “Non condivido i contenuti del referendum e come FI non lo sosterremo, perché è una proposta che non è in sintonia con la nostra. Poi, che ci sia bisogno di attualizzare la legge sulla cittadinanza è vero”.

Lo dice, intervistato da Avvenire, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

“La cittadinanza è una questione di diritti, prima ancora che di leggi. Ed è compatibile con il programma del centrodestra. Nessun veto da Meloni, non conosce il nostro testo, lo avrà presto”.

“Stiamo preparando una proposta di legge organica sul diritto di cittadinanza, che si occupi di Ius scholae e metta mano anche allo Ius sanguinis”. Quanto allo Ius sanguinis afferma: “È necessario intervenire. La legge attuale consente di ottenere la cittadinanza avendo antenati italiani senza alcun limite generazionale. Ma sappiamo che c’è chi la sfrutta per ottenere il passaporto senza neanche il desiderio di imparare la nostra lingua”. Per Tajani “serve una stretta e maggiori controlli”.