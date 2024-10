Casa Bianca. Biden dà ordine di aiutare Israele e abbattere i missili. Attacco Iran è una escalation significativa

AgenPress – Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha affermato che l’attacco dell’Iran contro Israele sembra essere stato sconfitto, sebbene l’amministrazione Biden stia ancora monitorando una situazione “fluida”.

Sullivan ha affermato che l’amministrazione sta monitorando la presunta morte di un civile palestinese in Cisgiordania. Sullivan ha parlato durante la conferenza stampa quotidiana alla Casa Bianca a Washington DC.

L’attacco iraniano a Israele è una “escalation significativa” da parte dell’Iran, Joe Biden sta seguendo gli eventi “minuto per minuto” e ha messo in chiaro che ci saranno “severe conseguenze” per questo attacco, ha aggiunto.

“Il presidente e la vicepresidente monitorano l’attacco iraniano contro Israele dalla Situation Room e ricevono aggiornamenti. Il presidente ha dato indicazione all’esercito americano di aiutare Israele nella difesa e abbattere i missili che puntano verso Israele”, afferma Sean Savett, portavoce del consiglio alla sicurezza nazionale.