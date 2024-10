Alessandra Mussolini: “Verrà il giorno in cui alle donne nessuno si permetterà più di dire come dovrebbero essere o quello che dovrebbero fare per essere accettate”

Sono parole che umiliano tutte quelle donne che avrebbero voluto un figlio e non hanno potuto averne. Mortificano tutte quelle altre che non si sono arrese e hanno avuto la generosità e l’opportunità di adottare. E sono uno schiaffo per quante, con figli o meno, sanno che per essere donne non devono rispondere a nessun decalogo dei requisiti, dettato da chicchessia.