Dati Istat. Capone (UGL): “Bene disoccupazione ai minimi dal 2007. Prioritario puntare su formazione dei lavoratori”

AgenPress. “I dati Istat sull’occupazione con riferimento al mese di agosto confermano un trend positivo. Il calo del tasso di disoccupazione al 6,2%, ai minimi dal 2007, è un segnale importante a riprova dell’impatto favorevole di misure come il supporto per la formazione e il lavoro varate dal Governo Meloni.

Significativa anche la riduzione del tasso di disoccupazione giovanile al 18,3%. Il quadro complessivo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente fotografa un aumento di 494mila lavoratori, un risultato incoraggiante che deve indurre a proseguire lungo la strada intrapresa, ovvero il rafforzamento degli investimenti sulle politiche attive, sulla formazione e riqualificazione professionale al fine di incentivare il matching tra domanda e offerta di lavoro.

L’UGL coglie con favore l’inversione di rotta che il Ministro Calderone ha avviato rispetto alle misure assistenziali del passato, puntando sul potenziamento delle competenze e sulla valorizzazione del capitale umano.

Le risorse del Pnrr e la sinergia fra pubblico e privato rappresentano un’ulteriore opportunità per garantire una crescita stabile dei posti di lavoro. In tal senso, in vista della Manovra finanziaria, riteniamo prioritario rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale sul lavoro nell’ottica di incentivare le assunzioni e, al contempo, rafforzare il potere d’acquisto delle retribuzioni”.