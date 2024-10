AgenPress – Vladimir Putin ha praticamente abbandonato l’idea di colloqui di pace con Kiev dopo l’incursione ucraina nella regione di Kursk, che ha inferto un colpo “umiliante” al leader russo. Lo ha riferito l’ agenzia di stampa indipendente Poyasnitelnaya Zapiska (Nota esplicativa) , citando fonti vicine al Cremlino.

“Il Cremlino è giunto alla conclusione corrispondente che distruggerà la statualità ucraina. La situazione sembra destinata a finire in una guerra senza regole ed entrambe le parti stanno valutando come rendere le cose più difficili per l’altra”, ha detto l’outlet citando una delle sue fonti.

La fonte ha aggiunto che Putin non avrebbe scambiato il territorio ucraino nella regione di Kursk con i territori occupati dalla Russia nell’Ucraina orientale.

Le fonti del giornale hanno affermato che quest’estate si sperava che la guerra potesse concludersi entro sei mesi o un anno, grazie a fattori quali l’attenuazione della retorica da parte di Kiev e il massiccio scambio di prigionieri tra Russia e Occidente.

Anche gli eserciti russo e ucraino erano prossimi a un accordo di de-escalation che prevedeva una reciproca restrizione sugli attacchi alle strutture energetiche, ha riferito Poyasnitelnaya Zapiska , con l’intenzione di firmare l’accordo il 22 e 23 agosto in Qatar.

“Sarebbe stata una situazione win-win. Tra il 15% e il 20% della capacità di raffinazione del petrolio della Russia era stata eliminata e l’inverno incombeva su entrambe le parti”, ha detto a Poyasnitelnaya Zapiska una fonte vicina a coloro che erano coinvolti nei negoziati .

Si è discusso anche di una de-escalation più ampia, che comprende il divieto di utilizzare determinate armi e di colpire oltre una certa distanza dalla linea del fronte, ha affermato la fonte.

Ma tutto questo è saltato dopo l’incursione dell’Ucraina nella regione di Kursk del 6 agosto, che è ancora in corso da quasi due mesi.

Secondo le fonti di Poyasnitelnaya Zapiska , Putin ora ritiene che Kiev abbia utilizzato i preparativi per l’incontro in Qatar come copertura per la sua operazione Kursk.

Secondo un funzionario autorizzato dall’Occidente, coloro che nell’élite russa sostengono i colloqui di pace sono ormai una minoranza.

Se l’Occidente permettesse all’Ucraina di usare missili occidentali per colpire in profondità la Russia, come richiesto da Kiev, la prospettiva di colloqui di pace sarebbe “completamente” esclusa dal tavolo per il prossimo futuro, ha affermato un altro funzionario che incontra regolarmente Putin.

“È andato tutto troppo oltre. Non credo che ci sarà alcun tipo di processo di pace. Niente si fermerà finché l’Ucraina non crollerà”, ha detto il capo di una grande impresa statale che è in contatto regolare con Putin.

Una delle fonti di Poyasnitelnaya Zapiska che incontra regolarmente Putin ha affermato che rischierebbe di usare armi nucleari solo se la Russia entrasse in una guerra totale con l’Occidente e che la sua necessità di mantenere buoni rapporti con gli alleati BRICS di Mosca gli impedisce di degenerare.

Ma la fonte ha affermato che Putin “prenderà sempre più seriamente in considerazione il pulsante nucleare” se le sue minacce non verranno prese sul serio.

Nel frattempo il Cremlino è pronto a continuare a combattere per molto tempo.

“Le forze dell’Ucraina si stanno esaurendo. Il Cremlino può continuare a fare la guerra come sta facendo ora per decenni”.