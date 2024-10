Gasparri: “L’occupazione ad agosto segnava il 62,2% con più di 24 milioni di occupati”

L’occupazione ad agosto segnava il 62,2% con più di 24 milioni di occupati. Un record storico per l’Italia. Questi sono i dati che contano.

L’inflazione scende più che nel resto d’Europa all’1,8% a settembre. I BTP trentennali hanno raccolto richieste per 10-15 volte più di quello che era disponibile sul mercato ed è un indicatore di fiducia se si comprano titoli del debito pubblico italiano. Per quanto riguarda poi le entrate fiscali abbiamo registrato un gettito in più da gennaio a luglio di quest’anno, rispetto lo scorso anno, di 19 miliardi.

Senza aumentare le tasse o le aliquote. Questo significa che la base contributiva è cresciuta e che alcune iniziative di questo governo hanno invogliato molti contribuenti a mettersi in regola ed accettare una serie di proposte intente a rottamare vecchi crediti. La disoccupazione, nel frattempo, è scesa al 6,2%, un altro dato record.