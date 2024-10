Consulta. Bonelli (Avs), non parteciperemo al voto, conflitto interessi su Marini, consigliere di Meloni e padre del premierato

AgenPress – “Non parteciperemo alla votazione per Marini, una scelta che riteniamo assolutamente incompatibile con il ruolo di Giudice della Corte Costituzionale. Marini è il consigliere giuridico della Premier e ha scritto la riforma del premierato, e sarebbe chiamato a giudicare su questioni cruciali come l’autonomia differenziata e i referendum correlati, che lui stesso ha contribuito a disegnare”.

Lo dichiara Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. “Non solo: Marini è anche presidente della Commissione Paritetica della Valle d’Aosta, e ha redatto ricorsi contro il governo, ricorsi che, da membro della Consulta, dovrebbe poi valutare. Siamo di fronte a un conflitto di interessi inaccettabile. La Corte Costituzionale è un’istituzione di garanzia per tutto il Paese, non è ‘proprietà’ di Meloni”. “La maggioranza ci accusa di essere divisi, ma in realtà le vere spaccature sono nel centrodestra, che litiga su tutto: dalla tassazione degli extraprofitti delle banche e delle società energetiche, al tema della cittadinanza. Giorgetti prima annuncia la tassa sugli extraprofitti bancari, poi fa marcia indietro, condannando il Paese a nuovi tagli lineari alla spesa pubblica, mettendo in ginocchio sanità e trasporto pubblico, scuola e servizi sociali”.