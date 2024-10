Ceccardi (Lega), aumentare poteri Frontex, bisogna difendere le frontiere

AgenPress. “Noi siamo assolutamente favorevoli a sostenere maggiormente Frontex. Non solo: ci aspettiamo una riforma del mandato dell’Agenzia che riduca il ruolo dei commissari per i diritti fondamentali e aumenti le sue capacità operative, anche nei Paesi terzi. La finalità di Frontex è quella di difendere i confini esterni, pattugliando i mari e le coste d’Europa e fornendo assistenza alle autorità nazionali nelle operazioni di rimpatrio, blocco delle navi dei clandestini e arresto degli scafisti. Al contrario, la sinistra e i Verdi hanno più volte provato a togliere fondi a Frontex e a trasformare la guardia costiera europea in un’ancella delle Ong“.

Così l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi intervenendo al dibattito “Rafforzare la sicurezza delle frontiere esterne dell’Europa” nel corso dell’odierna seduta plenaria del Parlamento europeo.

“Difendere i diritti umani è giusto ma perché ciò deve andare a discapito del diritto alla sicurezza dei cittadini europei? Difendere i confini è un dovere, soprattutto nei confronti dei cittadini più fragili. Fare entrare tutti, come ha voluto la sinistra in questi anni, ha significato riempiere le nostre città di criminali, spacciatori e terroristi. Io e la Lega abbiamo sempre messo la sicurezza al primo posto: lo dimostra Matteo Salvini, un vero patriota che oggi rischia 6 anni di carcere per aver difeso i confini italiani ed europei dai flussi irregolari” ha aggiunto Ceccardi.

Per poi concludere: “Mi auguro che questa discussione non si riveli l’ennesimo teatrino inconcludente. L’Europa deve difendere i propri confini: questo è il mandato imperativo che i popoli hanno gridato nelle urne alle ultime elezioni europee. Ascoltateli o l’Europa che conosciamo scomparirà nel rumore assordante della vostra sorda ipocrisia”.