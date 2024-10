ONU. Inchiesta accusa Israele di aver distrutto il sistema sanitario di Gaza. E’ un crimine contro l’umanità

AgenPress – Un’inchiesta delle Nazioni Unite ha affermato che Israele ha attuato una politica concertata volta a distruggere il sistema sanitario di Gaza durante la guerra, azioni che costituiscono sia crimini di guerra sia crimini contro l’umanità di sterminio.

Una dichiarazione dell’ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Navi Pillay, che accompagnava il rapporto accusava Israele di “attacchi incessanti e deliberati contro il personale e le strutture mediche” nella guerra, innescata dal mortale attacco transfrontaliero dei militanti di Hamas nel sud di Israele il 7 ottobre 2023.

L’ufficio del primo ministro e il ministero degli Esteri israeliano non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che a oltre 10.000 pazienti che necessitano di un’evacuazione medica urgente è stato impedito di lasciare Gaza da quando il valico di frontiera di Rafah con l’Egitto è stato chiuso a maggio. Il ministero della Salute palestinese afferma che quasi 1.000 medici sono stati uccisi a Gaza nell’ultimo anno in quella che l’OMS ha definito “una perdita insostituibile e un duro colpo per il sistema sanitario”.