Zelensky presenta il piano di vittoria a Starmer. Incontra Rutte e Macron. Sostegno all’Ucraina è incrollabile

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha presentato il piano di vittoria dell’Ucraina al primo ministro del Regno Unito Keir Starmer durante la visita di quest’ultimo a Londra il 10 ottobre.

Zelensky ha già presentato il suo piano in cinque punti al presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca durante il suo viaggio negli Stati Uniti a fine settembre. Ne ha discusso anche con i candidati alla presidenza Donald Trump e Kamala Harris , nonché con i membri del Congresso.

Il piano include elementi militari e diplomatici, come la richiesta dell’Ucraina di entrare nella NATO , sebbene i dettagli completi del quadro di pace non siano stati resi pubblici. Secondo Kiev, l’obiettivo è rafforzare la posizione negoziale dell’Ucraina e fare pressione sulla Russia affinché accetti una pace giusta.

Dopo essere arrivato nel Regno Unito in precedenza, il 10 ottobre, Zelensky ha delineato i dettagli del piano a Starmer, concentrandosi sui punti relativi al supporto militare a Kiev. “I leader hanno concordato di lavorare sul piano insieme agli alleati”, ha affermato l’ ufficio presidenziale.

“Il piano della vittoria mira a creare le giuste condizioni per una giusta fine della guerra. È un ponte verso il secondo summit di pace . L’Ucraina può negoziare solo da una posizione forte”, ha commentato Zelensky dopo l’incontro.

Zelensky e Starmer hanno incontrato anche il segretario generale della NATO Mark Rutte per discutere dell’integrazione euro-atlantica e del sostegno militare dell’Ucraina.

La scorsa settimana Rutte ha visitato Kiev nel suo primo viaggio nella capitale ucraina in qualità di capo della NATO, incarico da lui assunto il 1° ottobre.

“Durante l’incontro, le parti hanno discusso della rapida attuazione delle decisioni del vertice NATO di Washington , in particolare sul rafforzamento dell’Ucraina con nuovi sistemi di difesa aerea, il potenziamento delle capacità dell’aviazione e gli investimenti alleati nella produzione ucraina di proiettili, droni e armi a lungo raggio”, secondo l’ufficio presidenziale.

Si tratta della prima di quattro tappe nei principali Paesi dell’Europa occidentale – dopo un passaggio ieri a Dubrovnik, in Croazia, per un vertice con i leader balcanici – nell’ambito di un tour che mira a ottenere nuove garanzie sul sostegno a Kiev in una fase difficile della guerra con la Russia. Nel pomeriggio il presidente ucraino è volato a Parigi, poi è atteso questa sera da Giorgia Meloni, domani da Papa Francesco e a Berlino, nel tentativo di aumentare il sostegno in tutto il continente europeo in vista delle incerte elezioni statunitensi.

L’Ucraina si trova ad affrontare una situazione di guerra sempre più difficile, con le forze russe che avanzano costantemente lungo il fronte orientale e crescenti preoccupazioni per il deficit energetico nel prossimo inverno .

Si teme che, se il candidato repubblicano Donald Trump tornasse alla Casa Bianca, gli Stati Uniti potrebbero ridurre il loro sostegno o spingere Kiev verso la pace, a costo di dolorose concessioni territoriali .