Stellantis Melfi, Ugl Metalmeccanici: “Attività sospesa tutta la prossima settimana”

AgenPress. “L’attività produttiva dello stabilimento Stellantis Melfi in Provincia di Potenza sarà sospesa per tutta la prossima settimana dal 14 al 18 ottobre 2024”.

E’ quanto fanno sapere Florence Costanzo, Segretaria Regionale Ugl Basilicata metalmeccanici e Giuseppe Palumbo, Segretario della Federazione Potentina i quali si dichiarano, “preoccupati per le prospettive del nostro sito lucano dove prendiamo atto che, oltre alla mancanza di componenti, i dati delle vendite non sono confortanti.

Intanto l’Ugl Metalmeccanici di Potenza presso la Sala Mostre in piazza Abele Mancini del Comune di Melfi in provincia di Potenza, oggi ha discusso sulla crisi che sta’ attraversando il comparto automotive nel polo industriale di San Nicola di Melfi (PZ) e delle iniziative che si stanno organizzando in vista dello sciopero Nazionale del 18 ottobre.

Restiamo pronti e disponibili da subito – concludono Costanzo e Palumbo – a mettere in campo ogni iniziativa a sostegno al reddito perché ciò è una penalizzazione per tutti i lavoratori e la Regione Basilicata, deve essere garante e parte attiva in grado di sostenere anche le aziende e promuovere l’occupazione nelle imprese dell’indotto, dando certezza e sicurezza alle aziende e ai posti di lavoro”.