Solidarietà e Missioni Umanitarie: iniziata a Roma la Giornata Nazionale di Emergenza Sorrisi

AgenPress. E’ in programma questa mattina, 12 ottobre, a Roma la giornata nazionale “Salute e Cooperazione – Fare Sanità e Formazione nei Paesi con Minori Risorse”, organizzata da Emergenza Sorrisi ETS.

Durante l’evento, il Presidente Fabio Abenavoli e altri relatori faranno un bilancio delle attività dell’organizzazione, che dal 2007 ha realizzato circa 6.000 interventi chirurgici in 32 Paesi grazie al lavoro di 700 professionisti sanitari volontari.

L’incontro è un momento di riflessione sulle missioni passate e sui nuovi obiettivi, come migliorare la sanità nei Paesi in via di sviluppo e formare i medici locali per garantire una sostenibilità sanitaria.

Il programma prevede quattro fasi, che includono discussioni sull’Africa, il Medio Oriente, le campagne di sensibilizzazione, e le esperienze delle missioni chirurgiche.

Tra i relatori ci sono professionisti del settore sanitario, giornalisti ed esperti di cooperazione internazionale.

L’evento offre anche l’opportunità di candidarsi come volontari per le future missioni chirurgiche.

L’appuntamento, in corso fino alle ore 18.00, si tiene presso il Talent Garden di Roma ed è un’occasione per promuovere il diritto alla salute e l’importanza della cooperazione internazionale in ambito sanitario.