Nasce TecheTour per un turismo immersivo, solidale ed inclusivo che abbatte le barriere fisiche, economiche e sociali

AgenPress. Nasce TecheTour, che si qualifica come progetto di turismo immersivo, solidale ed inclusivo, che, a chiunque desidera viaggiare, ovunque si trovi e qualsiasi impedimento viva che gli impedisce di muoversi, offre l’opportunità di avere “il cielo in una stanza”, da cui poter ammirare il patrimonio culturale italiano.

Mediante una piattaforma innovativa e un’App di “Stream Immersion”, che combina immagini, luci, suoni e colori, TecheTour abbatte le barriere fisiche, economiche e sociali, donando a tutti la possibilità di “fare turismo” e di viverlo attraverso esperienze uniche.

I malati in ospedale, gli anziani nelle case di riposo, i portatori di handicap, i detenuti, coloro che non possono permettersi di spostarsi per problematiche economiche e sociali possono essere destinatari di un’esperienza turistica singolare che consenta loro di poter ammirare i vicoli di Napoli, i panorami di Amalfi, la magia delle botteghe artigiane e dei mestieri antichi.

In più lingue e in tutto il mondo il servizio consente di viaggiare in tempo reale e on demand, offrendo un’alternativa concreta al turismo tradizionale e contrastando l’overtourism che minaccia le mete più famose.

Si tratta di un progetto che coniuga la tecnologia e la solidarietà, la tecnologia e la sostenibilità ed anche la tecnologia e la cultura offendo la possibilità di un turismo etico ed anche religioso, in quanto consente di visitare chiese, sinagoghe e templi.

Nel contempo offre la possibilità di abbattere le differenze sociali e religiose, creando una forma di interazione e di scambio.