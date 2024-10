La Fondazione OMRI al G7 Inclusione e Disabilità: Impegno per una società più equa e accessibile

La presidente del Comitato consultivo della Fondazione Omri per le “Pari Opportunità e le Disabilità” rappresenterà la Fondazione nel primo vertice ministeriale dedicato all’inclusione, promosso dalla Ministra Alessandra Locatelli

AgenPress. La Fondazione Insigniti OMRI è lieta di annunciare la propria partecipazione al G7 Inclusione e Disabilità, che si terrà dal 14 al 16 ottobre 2024 in Umbria. A rappresentare la Fondazione sarà la dottoressa Eliana Tagliente, presidente del Comitato consultivo per le Pari Opportunità e le Disabilità.

Questo G7, il primo in assoluto dedicato esclusivamente all’inclusione e alle disabilità, è stato fortemente voluto dalla ministra Alessandra Locatelli e riunisce le principali economie mondiali per discutere di politiche concrete a sostegno della piena partecipazione delle persone con disabilità. Tra i temi centrali dell’evento vi sono l’accessibilità universale, la vita autonoma e indipendente, l’inclusione lavorativa, la valorizzazione dei talenti e l’impiego di nuove tecnologie per migliorare la qualità della vita. Al termine del vertice, verrà adottata la Carta di Solfagnano, un impegno congiunto dei Paesi del G7 per promuovere politiche inclusive ispirate alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

La Fondazione Insigniti OMRI, da sempre impegnata nella promozione dei valori costituzionali e nel miglioramento del benessere delle future generazioni, sostiene con determinazione le tematiche dell’inclusione e della parità di diritti.

Il G7 rappresenta non solo un’opportunità per confrontarsi sulle sfide e le opportunità dell’inclusione, ma anche un momento di riflessione su come la cooperazione internazionale possa favorire una società più equa. La Fondazione Insigniti OMRI continuerà a lavorare per questi obiettivi, mettendo al centro la dignità della persona e promuovendo un cambiamento concreto per una società realmente inclusiva.