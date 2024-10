Roma. Cade un ascensore in un palazzo al centro della città. Un morto e due feriti

AgenPress – E’ accaduto in un palazzo in via delle Vergini, al centro di Roma dove è caduto un ascensore in un edificio in cui c’è un cantiere.

Nell’impatto, secondo quanto si apprende da fonti della polizia locale, ci sarebbero un morto e due feriti, di cui uno grave.

La vittima è un operaio di origini nigeriane. I tre operai si trovavano nella cabina dell’ascensore e stavano effettuando dei lavori quando l’ascensore è precipitata. L’uomo è morto sul colpo, gli altri due sono stati trasportati in ospedale. Sul posto polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Sono in corso indagini per ricostruire le cause dell’incidente.