Terremoto in Myanmar: 1° volo con 80 tonnellate di aiuti salvavita per i bambini e le famiglie atterra a Yangon

AgenPress. Nel primo volo umanitario di un’organizzazione umanitaria atterrato in Myanmar dopo il devastante terremoto del 28 marzo, l’UNICEF ha trasportato 80 tonnellate di aiuti d’emergenza per aiutare i bambini e le famiglie che ne hanno urgente bisogno nelle aree più colpite del Paese.

Sostenuta dall’Unione Europea, la spedizione dal Global Supply Hub dell’UNICEF a Copenaghen comprende kit sanitari di emergenza, forniture mediche, tende e kit ricreativi. Le forniture saranno trasportate nelle aree colpite per essere distribuite ai bambini e alle famiglie che hanno un disperato bisogno di aiuto.

“La devastazione in Myanmar è a dir poco catastrofica per i bambini e le famiglie”, ha dichiarato June Kunugi, Direttrice regionale dell’UNICEF per l’Asia orientale e il Pacifico. “Siamo profondamente grati all’UE per aver reso possibile questa consegna di forniture salvavita, che consegneremo il più rapidamente possibile ai bambini e alle famiglie più colpite, avvalendoci di solidi sistemi di salvaguardia e monitoraggio”.

Subito dopo il terremoto, l’UNICEF ha distribuito e consegnato aiuti salvavita dai suoi magazzini di Yangon e Mandalay alle aree più colpite, tra cui forniture mediche di base, medicinali essenziali come antibiotici, antidolorifici e sali per la reidratazione, pastiglie per la purificazione dell’acqua e kit per l’igiene con sapone, assorbenti igienici e disinfettanti. L’UNICEF ha anche iniziato a trasportare acqua per portare alle famiglie la tanto necessaria acqua potabile e arginare il rischio di malattie.

Altri voli sono previsti nei prossimi giorni, dato che le esigenze umanitarie continuano a crescere. Il terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito il Myanmar centrale il 28 marzo ha messo a rischio milioni di bambini. Le équipe dell’UNICEF sono sul campo e lavorano in condizioni estremamente difficili per fornire aiuti salvavita accanto alle famiglie che assistono, operando secondo i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.