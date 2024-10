Il Consiglio europeo ha approvato una dichiarazione sulla promozione della vita ebraica e sulla lotta all’antisemitismo

AgenPress. Il Consiglio ha approvato oggi una dichiarazione sulla promozione della vita ebraica e sulla lotta all’antisemitismo.

La dichiarazione evidenzia livelli allarmanti di antisemitismo in tutta l’UE e sottolinea che l’UE si oppone inequivocabilmente a tutte le forme di antisemitismo, razzismo, odio e discriminazione. Il Consiglio chiede con la massima fermezza possibile ulteriori azioni per combattere questi fenomeni.

Tra le aree specifiche, la dichiarazione sottolinea l’importanza di combattere tutte le forme di incitamento all’odio antisemita, tra cui la negazione e la banalizzazione dell’Olocausto. Queste tendenze crescenti, soprattutto online, danneggiano le comunità ebraiche, minano la memoria storica collettiva e minacciano la coesione e la sicurezza delle società democratiche europee.

La dichiarazione sottolinea inoltre la necessità di promuovere la vita ebraica attraverso la cultura, l’istruzione e la commemorazione dell’Olocausto come elementi chiave per promuovere la tolleranza, la comprensione reciproca, il patrimonio culturale e il dialogo interculturale. Un’altra priorità importante è garantire la sicurezza del popolo ebraico e la sicurezza dei locali e delle istituzioni ebraiche, nonché sostenere e proteggere le vittime di tutte le forme di antisemitismo, razzismo e tutte le altre forme di odio.

Il Consiglio invita gli Stati membri, la Commissione, l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e l’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto a proseguire e intensificare i loro sforzi per combattere l’antisemitismo e promuovere la vita ebraica nei rispettivi ambiti di competenza.