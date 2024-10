Campagna di prevenzione contro i tumori ginecologici: un impegno per la salute delle donne

Iniziativa dell’Ospedale Regina Apostolorum e dell’Ospedale Città di Aprilia

AgenPress. L’Ospedale Regina Apostolorum e l’Ospedale Città di Aprilia lanciano una campagna di prevenzione dedicata ai tumori ginecologici, un’iniziativa fondamentale per sensibilizzare e tutelare la salute delle donne nella comunità laziale.

A partire dal 21 ottobre, verrà offerta l’opportunità di effettuare pap test su prenotazione, con un massimo di 15 esami al giorno. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle due sedi:

OSPEDALE REGINA APOSTOLORUM: 21, 22, 23, 24 ottobre – 10.30-13.00;

OSPEDALE CITTÀ DI APRILIA: 25, 26, 29, 31 ottobre – 10.30-13.00;

La prenotazione è molto semplice: basta contattare i numeri dedicati, fornendo i propri dati anagrafici, numero di telefono e indirizzo e-mail.

Ecco i recapiti:

ORA: 06-93298137 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì;

ODA: 06-92704125 oppure 06.9271825 – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì;

E’ importante sottolineare che gli esami saranno eseguiti fino ad esaurimento slot disponibili. Qualora un pap test risultasse alterato, i Laboratori Analisi delle due strutture ospedaliere contatteranno le pazienti per organizzare un colloquio con il ginecologo.

“Vogliamo che questa campagna – afferma Gabriele Coppa, direttore generale di Ora e Oda – diventi un’importante occasione per le donne di prendersi cura della propria salute. La diagnosi precoce è cruciale nella lotta contro i tumori ginecologici: un semplice pap test può fare la differenza. Invitiamo tutte le donne a non trascurare la propria salute e a cogliere questa opportunità. Siamo qui per offrirvi un ambiente accogliente e per supportarvi in ogni fase del percorso. La salute è una priorità e siamo determinati a fornire il miglior servizio possibile. Vi aspettiamo!”