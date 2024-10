Giornata Mondiale dell’Alimentazione: Dieta mediterranea, olio d’oliva e sport per il benessere

Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Promuovere salute e benessere attraverso la dieta mediterranea. L’olio d’oliva e lo sport, in armonia con la tradizione della raccolta delle olive

AgenPress. “Il 16 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, un’opportunità fondamentale per riflettere sull’importanza di garantire a tutti l’accesso a cibo sano ed equilibrato e sensibilizzare l’opinione pubblica su temi cruciali come la sicurezza alimentare, la lotta contro la fame e la malnutrizione. La Fondazione Insigniti OMRI, nel suo impegno a promuovere i valori costituzionali e a migliorare il benessere collettivo, pone l’accento sul ruolo essenziale di una corretta alimentazione e di un’adeguata attività fisica come pilastri di uno stile di vita sano.

La dieta mediterranea, in particolare, con l’olio d’oliva al centro, è universalmente riconosciuta per i suoi benefici sulla salute. Ricco di antiossidanti e grassi sani, l’olio d’oliva svolge un ruolo chiave nella prevenzione di malattie croniche e cardiovascolari. Inoltre, l’albero d’ulivo, simbolo di pace, prosperità e sostenibilità, rappresenta un’importante risorsa naturale, non solo per il suo contributo nutrizionale, ma anche per la sua capacità di crescere in ambienti aridi, promuovendo l’equilibrio ecologico e la sicurezza alimentare nelle regioni con scarse risorse idriche.

Lo sport è un complemento essenziale all’alimentazione equilibrata, offrendo non solo benefici fisici, ma anche educativi. Rappresenta uno strumento di inclusione, rispetto e coesione sociale. La Fondazione Insigniti OMRI riconosce l’importanza dello sport nella promozione di sane abitudini alimentari, specialmente tra i giovani, prevenendo comportamenti dannosi e aumentando la consapevolezza riguardo alla salute fisica e mentale. Inoltre, lo sport favorisce l’inclusione sociale, offrendo opportunità di partecipazione a tutte le persone, incluse quelle con disabilità, per le quali diventa un mezzo di espressione e integrazione.

In questo quadro, la Fondazione promuove con convinzione il legame tra alimentazione sana e attività sportiva, una combinazione vincente per migliorare la salute individuale e favorire la coesione sociale. Questo connubio non solo contribuisce al benessere collettivo, ma aiuta a creare una comunità più consapevole e solidale.

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione rappresenta dunque un momento cruciale per riflettere sull’importanza di adottare stili di vita sostenibili e promuovere una società più giusta, in cui ogni individuo possa avere accesso a cibo nutriente e a opportunità sportive in ambienti sicuri e inclusivi.

La Fondazione Insigniti OMRI continuerà a sostenere progetti che pongano al centro i valori della corretta alimentazione, della sostenibilità e dello sport, con l’obiettivo di costruire un futuro in cui salute, inclusione e giustizia sociale siano alla portata di tutti.”

Lo scrive il prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione OMRI sulla pagina ufficiale della Fondazione.