Kazakistan: 21° Consiglio di cooperazione con l’Unione Europea

AgenPress. Il Consiglio di cooperazione tra l’Unione europea (UE) e il Kazakistan ha tenuto la sua ventunesima riunione lunedì 14 ottobre a Lussemburgo. Durante la riunione, entrambe le parti hanno confermato il loro impegno ad approfondire e ampliare la loro cooperazione e ad esplorare il pieno potenziale dell’Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA).

In qualità di primo partner commerciale e investitore straniero del Kazakistan, l’UE ha espresso un forte sostegno alla riforma economica e al processo di modernizzazione politica del paese. L’UE ha sottolineato che lo stato di diritto, la buona governance e la lotta alla corruzione sono le fondamenta stesse di una democrazia funzionante e sono essenziali per un clima imprenditoriale favorevole che attragga investimenti stranieri.

L’UE ha sottolineato l’importanza della libertà di espressione, di riunione e di associazione, nonché dell’indipendenza degli avvocati, del pluralismo e dell’indipendenza dei media. Una società civile fiorente è fondamentale, il che include la concessione alle organizzazioni non governative (ONG) e alle organizzazioni della società civile (OSC) che lavorano sui diritti umani di accedere a finanziamenti nazionali ed esteri senza ostacoli.

È stato anche discusso il rischio di disinformazione e cattiva informazione. Per quanto riguarda l’adesione del Kazakistan al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2022-2024, l’UE ha espresso gratitudine per l’ottima cooperazione in questo forum.

La cooperazione rafforzata tra UE e Kazakistan include il rafforzamento della connettività dei trasporti, in particolare lo sviluppo del Trans-Caspian Transport Corridor nell’ambito della strategia Global Gateway dell’UE. L’UE ha espresso apprezzamento al Kazakistan per la partecipazione attiva del paese all’evento di lancio politico di alto livello tenutosi ad Ashgabat, Turkmenistan, il 3 ottobre 2024, alla presenza del Commissario europeo per i partenariati internazionali Jutta Urpilainen.

L’UE e il Kazakistan hanno accolto con favore la parafatura del loro accordo orizzontale in materia di aviazione a margine del Consiglio di cooperazione e hanno auspicato che l’accordo possa essere presto finalizzato per la firma.

Entrambe le parti hanno accolto con favore la cooperazione in corso nel settore delle materie prime critiche attraverso l’implementazione dell’attuale Joint Roadmap. Hanno atteso con ansia l’adozione di una nuova ambiziosa Roadmap per il 2025-2027. La partecipazione del Kazakistan alla Settimana delle materie prime dell’UE a novembre 2023 è stata determinante nel rafforzare i contatti business-to-business in questo campo. L’UE ha inoltre espresso gratitudine al Kazakistan per aver aderito quest’anno al Mineral Security Partnership.

L’UE e il Kazakistan hanno confermato la loro disponibilità a proseguire la preparazione dei negoziati per un accordo di facilitazione dei visti e un accordo di riammissione.

L’UE ha riconosciuto l’importante ruolo del Kazakistan nella sicurezza energetica dell’UE e ha espresso sostegno allo sviluppo di fonti di energia rinnovabili in Kazakistan. L’UE ha apprezzato il fatto che il Kazakistan si sia impegnato a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060 e abbia aderito al Global Methane Pledge.

Il Kazakistan beneficia di un programma indicativo pluriennale dedicato (2021-2027), per sostenere l’attuazione dell’EPCA attraverso uno strumento di cooperazione incentrato sulla crescita economica sostenibile e sullo stato di diritto.

L’UE ha accolto con favore la partecipazione attiva del Kazakistan al programma Erasmus+ e alle azioni Marie Skłodowska-Curie nell’ambito di Orizzonte Europa, sottolineando il potenziale per un maggiore coinvolgimento dei ricercatori kazaki.

Sono stati discussi i programmi e le iniziative regionali dell’UE in Asia centrale, nonché gli sviluppi regionali più ampi, tra cui la situazione in Afghanistan e altre sfide per la sicurezza.

Il Consiglio di cooperazione è stato presieduto da Peter Szijjártó, Ministro degli Affari esteri e del Commercio dell’Ungheria, per conto dell’Alto rappresentante dell’UE, Josep Borrell. La delegazione kazaka è stata guidata da Murat Nurtleu, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari esteri del Kazakistan.