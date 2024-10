Manovra 2025. Carta da mille euro per i nuovi nati, 3,5 mld dalle banche. Bonus ristrutturazioni al 50% per la prima casa

AgenPress – Il Consiglio dei ministri ha approvato la legge di bilancio, il testo dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più di 35 nel 2026 e oltre 40 nel 2027. La manovra si concentra sulla riduzione della pressione fiscale e il sostegno ai redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Previsti inoltre fondi per il rinnovo dei contratti della Pa, il potenziamento del settore della difesa, il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale e per sostenere le famiglie numerose e incentivare la natalità.

Si lavora per garantire per un altro anno il bonus ristrutturazioni al 50% solo per le prime case. Nessuna riforma strutturale per le pensioni ma sul piatto ci sono la piena indicizzazione rispetto all’inflazione e l’aumento delle minime. Fondi extra per la Sanità in arrivo da un contributo da parte degli istituti bancari e assicurazioni.

Il ministero dell’Economia parla di “approccio serio e responsabile” e di interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Le coperture arriveranno anche dal contributo di banche e assicurazioni e dalla spending review nei ministeri. Diventano strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l’accorpamento delle aliquote Irpef articolata su tre scaglioni già in vigore nell’anno in corso. Sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali.

Arriva la carta per i nuovi nati da 1.000 euro. L’assegno unico è fuori dal calcolo dell’Isee. Viene prorogato il bonus ristrutturazioni al 50%, ma solo per la prima casa. “Come avevamo promesso non ci saranno nuove tasse per i cittadini”, rivendica la premier Giorgia Meloni, che aggiunge: “3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni saranno destinati alla Sanità e ai più fragili”. Aumentato a 100 milioni di euro il fondo per lo straordinario delle forze di polizia. L’Ape sociale è rifinanziata con 20 milioni per il 2025.