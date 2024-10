Ucraina. Zelensky presenta il Piano della Vittoria in cinque punti al Parlamento

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato alla Verkhovna Rada (Parlamento ucraino) il Piano della Vittoria dell’Ucraina.

Il piano comprende cinque punti: il primo è geopolitico, il secondo e il terzo sono militari, il quarto è economico e il quinto si concentra sulla sicurezza. Il presidente Zelensky ha delineato questi punti durante il suo discorso in Parlamento.

Il piano prevede tre aggiunte segrete che sono state condivise con partner internazionali. David Arakhamia , leader parlamentare del partito al governo, ha affermato che le parti classificate saranno presentate ai leader delle fazioni.

La sessione, alla quale hanno partecipato il Presidente, il Primo Ministro, i membri del Parlamento, i ministri, i leader militari, tra cui il Comandante in Capo delle Forze Armate dell’Ucraina Oleksandr Syrskyi, il Capo del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (SBU) Vasyl Maliuk, il Capo dell’Intelligence della Difesa Kyrylo Budanov, il Ministro della Difesa Rustem Umerov, nonché ospiti e ambasciatori stranieri, è iniziata con l’inno nazionale ucraino e un minuto di silenzio per onorare i difensori caduti.

“Se il piano verrà sostenuto, potremo porre fine alla guerra entro l’anno prossimo”, ha affermato Zelensky.

L’invito dell’Ucraina ad entrare nella NATO è stato messo in cima alla lista . Kiev ha presentato la sua domanda di adesione a settembre 2022, ma deve ancora ricevere un segnale chiaro dagli alleati.

“Sappiamo che l’adesione alla NATO è una questione per il futuro, non per il presente”, ha affermato Zelensky, aggiungendo però che un invito offerto subito mostrerebbe al presidente russo Vladimir Putin l’errore dei “suoi calcoli geopolitici”.

“Siamo una nazione democratica che ha dimostrato di saper proteggere il nostro comune stile di vita.”

Il secondo articolo sottolinea la necessità di portare la guerra in territorio russo, come durante l’incursione transfrontaliera di Kursk lanciata all’inizio di agosto. Ciò impedirà la creazione di possibili “zone cuscinetto” in territorio ucraino.

Questo punto richiede anche la revoca delle restrizioni sugli attacchi a lungo raggio in Russia, ulteriori forniture di capacità a lungo raggio e il sostegno occidentale all’abbattimento di missili e droni russi in Ucraina.

Un ulteriore sostegno al potenziamento delle forze di terra ucraine, delle difese aeree, degli investimenti nella difesa, dell’assistenza di intelligence e di altri aiuti militari contribuirà a rafforzare l’Ucraina e a dissuadere la popolazione russa dalla propria “ideologia di guerra”, ha affermato il presidente.

Il terzo punto si riferisce alla deterrenza non nucleare, una parte della quale rimarrà classificata. L’Ucraina sta proponendo un “pacchetto completo di deterrenza strategica non nucleare sul suo territorio” che salvaguarderebbe il paese da future aggressioni.

Questo punto è stato spiegato in dettaglio ai leader di Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia e Italia.

La quarta parte affronta l’uso da parte dell’Ucraina delle sue risorse naturali, come uranio, titanio e litio, che presentano un potenziale di crescita economica per Kiev e l’UE. L’Ucraina sta offrendo un accordo speciale sull’investimento congiunto e l’uso di queste risorse con l’UE e gli USA.

Si chiede inoltre l’inasprimento delle sanzioni internazionali contro la Russia per indebolirne la capacità di sostenere la propria aggressione.

Questa quarta sezione contiene anche una sezione classificata che è stata condivisa con i partner occidentali.

La quinta parte riguarda l’architettura di sicurezza postbellica dell’Ucraina. Zelensky ha detto che Kiev vanta una forza militare numerosa ed esperta che può rafforzare la NATO e la sicurezza del continente europeo.

“Se i partner saranno d’accordo, dopo la guerra conteremo di sostituire alcuni contingenti militari statunitensi di stanza in Europa con unità ucraine”, ha affermato il presidente.

“Se Putin raggiungesse i suoi folli obiettivi geopolitici, militari, ideologici ed economici, ciò creerebbe l’impressione schiacciante che anche altri potenziali aggressori, in particolare nella regione del Golfo, nella regione indo-pacifica e in Africa, possano trarre profitto dalle guerre di aggressione”, ha detto il presidente ai legislatori.

Zelensky ha sottolineato che la “coalizione di criminali” di Putin ora include anche la Corea del Nord , che ha fornito non solo armi, ma anche personale alle fabbriche e all’esercito russi.

“Si tratta di fatto della partecipazione di un secondo Stato alla guerra contro l’Ucraina, a fianco della Russia”. Il presidente ha inoltre sottolineato il sostegno fornito dall’Iran e dalla Cina.

“Dobbiamo attuare il piano della vittoria per costringere la Russia a essere presente al summit di pace e pronta a porre fine alla guerra”.