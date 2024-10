Israele. Katz conferma che il “grande assassino Sinwar, responsabile atrocità 7 ottobre, è stato ucciso dai soldati dell’Idf”

AgenPress – “Il grande assassino Yahya Sinwar, responsabile del massacro e delle atrocità del 7 ottobre, è stato eliminato dai soldati dell’Idf. Questo è un grande risultato militare e morale” per Israele e una vittoria per l’intero mondo libero contro l’asse malvagio dell’Islam estremo che guida l’Iran.

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz confermando ufficialmente la morte di Yahya Sinwar e inviando un messaggio a decine di ministri degli Esteri in tutto il mondo.

“L’eliminazione di Sinwar crea la possibilità per il rilascio immediato dei rapiti e per realizzare un cambiamento che porterà ad una nuova realtà a Gaza. Ha scritto il ministro. Senza Hamas e senza il controllo iraniano, Israele ha bisogno ora più che mai del vostro sostegno e della vostra assistenza per portare avanti questi importanti obiettivi”