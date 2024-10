Maternità surrogata. Radicali Italiani: “Ancora una volta, la destra ha scelto la via dell’oscurantismo antiscientifico”

AgenPress. La proposta di legge della deputata di Fratelli d’Italia, Carola Varchi, per rendere la maternità surrogata un reato universale ha ricevuto l’ok della maggioranza nelle aule del Senato.

Quello che è accaduto nel Parlamento della Repubblica è assurdo. La destra ha deciso che la salvaguardia della vita va bene solo quando può essere usata come pretesto per negare diritti e libertà, e non per dare la possibilità a chi non può procreare di farlo attraverso un metodo riconosciuto dalla comunità scientifica.

Il DDL Varchi introduce un obbrobrio giuridico: il reato universale, per punire ovunque un comportamento, giustificato dalla favola della “commercializzazione dei bambini”. Tutto questo mentre le proposte per regolamentare la gestazione per altri solidale sono state completamente ignorate.

Ancora una volta, la destra ha scelto la via dell’oscurantismo antiscientifico, dei reati e del pregiudizio. Paura delle famiglie arcobaleno? Probabilmente no, dato che la maggior parte dei casi di maternità surrogata riguarda coppie eterosessuali, come l’ultramiliardario amico del presidente Meloni, Elon Musk.