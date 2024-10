Dopo l’uccisione di Sinwar, Hezbollah promette una nuova fase della guerra contro Israele. L’Iran afferma che “la resistenza durerà”

AgenPress – La missione iraniana presso le Nazioni Unite ha affermato giovedì che l’uccisione del leader del gruppo terroristico di Hamas, Yahya Sinwar, avrebbe portato al rafforzamento della “resistenza” nella regione, poche ore dopo che Israele aveva dichiarato di aver ucciso il capo del terrorismo, mentre Hezbollah in Libano ha dichiarato una “transizione verso una nuova fase di escalation” nella guerra.

La Repubblica islamica ha condiviso un’immagine fissa, tratta da un filmato ripreso da un drone, degli ultimi momenti di Sinwar, in cui si vede il leader terrorista, debole e ferito, mentre lancia un bastone contro il dispositivo di sorveglianza israeliano.

La missione ha paragonato Sinwar al dittatore iracheno Saddam Hussein, nemico storico dell’Iran, catturato dalle truppe americane nel 2003.

“Quando le forze statunitensi hanno tirato fuori un Saddam Hussein trasandato da un buco sotterraneo, lui li ha implorati di non ucciderlo nonostante fosse armato. Coloro che consideravano Saddam come il loro modello di resistenza alla fine sono crollati”, ha affermato la missione su X.

“Tuttavia, quando i musulmani guardano al martire Sinwar in piedi sul campo di battaglia, in tenuta da combattimento e all’aperto, non in un nascondiglio, di fronte al nemico, lo spirito di resistenza sarà rafforzato”.

Sinwar è stato trovato con circa 40.000 NIS (10.770 $) in contanti, oltre a carte d’identità. L’esercito israeliano ha affermato che il leader terrorista stava probabilmente tentando di “scappare a nord, in zone più sicure” mentre le truppe si avvicinavano.

L’Iran sostiene Hamas a Gaza, che ha attaccato Israele il 7 ottobre 2023, uccidendo circa 1.200 persone e prendendo 251 ostaggi, dando inizio alla guerra in corso.

Sinwar è considerato il principale ideatore di quell’attacco, in cui migliaia di terroristi hanno fatto irruzione nel sud di Israele, attaccando un festival musicale e commettendo omicidi e violenze sessuali su vasta scala, oltre a prendere di mira basi militari.

Nel frattempo, il gruppo terroristico libanese Hezbollah ha dichiarato di voler dare il via a una nuova fase della sua guerra contro Israele, affermando di aver utilizzato missili a guida di precisione per colpire le truppe.

In una dichiarazione Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ha annunciato “la transizione verso una nuova fase di escalation nel confronto con il nemico israeliano”, aggiungendo che i missili a guida di precisione “vengono utilizzati per la prima volta”.

Dall’8 ottobre, le forze guidate da Hezbollah hanno attaccato quasi quotidianamente le comunità e le postazioni militari israeliane lungo il confine; il gruppo ha affermato di agire in tal modo per sostenere Gaza durante la guerra in corso.

Circa 60.000 residenti sono stati evacuati dalle città del nord del Libano, al confine con il Libano, subito dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, nel timore che Hezbollah potesse compiere un attacco simile e a causa del crescente lancio di razzi da parte del gruppo terroristico.