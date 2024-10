Migranti Albania. Meloni contro la decisione “pregiudiziale” del Tribunale di Roma. Convocato Cdm lunedì

AgenPress – “È molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l’opposizione di parte delle istituzioni che dovrebbero aiutare a dare risposte”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Beirut, definendo “pregiudiziale” la decisione dei giudici di Roma sui migranti in Albania.

“La questione non è l’Albania, la questione è molto più ampia. In buona sostanza i giudici dicono che non esistono Paesi sicuri. Quindi comunico ufficialmente che il problema non è in Albania, il problema è che nessuno potrà essere rimpatriato, non puoi respingere la gente, non puoi fare nessuna politica di difesa dei confini”, ha aggiunto.

“Spero mi si dica anche come si risolve, come si gestisce ordine pubblico, chi pagherà per i miliardi accoglienza che ci dovremo caricare. Spero mi si trovino anche le soluzioni. Spero mi si trovino anche le soluzioni, perché io sono quella che deve trovare soluzioni. E infatti troverò una soluzione anche a questo problema”.

“Ho convocato un consiglio dei ministri per lunedì prossimo per risolvere questo problema. Ho convocato il cdm per approvare delle norme per superare quest’ostacolo perché penso non spetti alla magistratura dire quali sono i Paesi sicuri ma al governi”, quindi “il governo dovrà chiarirlo meglio”.