L’Ayatollah Ali Khamenei: “Hamas è e resterà viva”

AgenPress. Il movimento islamista palestinese Hamas “è e resterà viva” nonostante la morte del suo leader, Yahya Shinwar, ucciso durante un’operazione militare israeliana, ha detto oggi il leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei.

“La sua perdita è certamente dolorosa per il fronte della resistenza in Israele, ma non si fermerà con il martirio di Sinwar”.

L’Iran non riconosce lo Stato di Israele e, a partire dalla rivoluzione islamica del 1979, ha fatto della causa palestinese uno dei pilastri della sua politica estera.

Yahya Sinwar “è stata una brillante figura di resistenza e di lotta” contro Israele, ha sottolineato l’Ayatollah Khamenei.

Yahya Sinwar è stato a lungo nell’ombra prima di diventare capo di Hamas quest’estate, è stato l’architetto dell’attacco senza precedenti del movimento islamista palestinese contro Israele il 7 ottobre 2023, che da allora ha gettato la regione in un sanguinoso conflitto.