Nel 2023 la produzione di cocaina in Colombia ha raggiunto un record storico

AgenPress. La produzione di cocaina ha registrato un aumento esplosivo (+53%) nel 2023 in Colombia, raggiungendo un livello che rappresenta un record storico. Ha raggiunto le 2.664 tonnellate – secondo il rapporto reso pubblico ieri a Bogotà.

Le zone in cui si coltiva la coca, la pianta le cui foglie costituiscono la materia prima per la produzione di cocaina, sono le zone in cui la Colombia è il paese con la maggiore produzione al mondo, anch’essa aumentata del 10%, estendendosi oggi a 2.530.000 ettari di territorio colombiano.

La produzione è localizzata per il 4% nei parchi nazionali, per il 10% in aree protette indigene, per il 14% in terreni forestali e per il 20% in territori afrocolombiani.

Nelle zone con i maggiori raccolti di coca, il 98% del territorio è controllato da almeno un gruppo armato. In alcune città vicine alle aree di produzione, l’economia clandestina della cocaina rappresenta oltre il 42% dell’economia locale.

Le organizzazioni armate coinvolte nel traffico di droga, come l’ELN (Esercito di Liberazione Nazionale), gli ex dissidenti delle Farc, o anche i paramilitari, “mantengono rapporti con la criminalità organizzata internazionale, che si concentra sulla produzione e sul traffico di cocaina”.

Ci ​​sono più consumatori di cocaina in America che in qualsiasi altra regione (del mondo), ma la percentuale di persone che hanno dichiarato di aver fatto uso di cocaina nell’ultimo anno è stata più alta in Australia, seguita da Stati Uniti ed Europa occidentale.

Secondo il rapporto, lo scorso anno il Nord America, l’Europa centrale e occidentale e il Sud America sono stati i maggiori mercati di consumo di cocaina in termini di numero di consumatori.