Ristoratore occulta gli scontrini fiscali di un anno

AgenPress. Un ristoratore di cucina etnica, attivo a Castiglione Olona, era riuscito ad occultare attraverso il proprio registratore telematico da inizio anno: 246 omesse trasmissioni all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri, per complessivi 85.400 Euro.

In parole povere: gli scontrini fiscali venivano regolarmente emessi e consegnati al cliente, ma la mera emissione non serviva a nulla senza la trasmissione, visto che l’Agenzia delle Entrate non riceveva alcuna comunicazione circa gli incassi.