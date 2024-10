Sequestro record di 8,3 tonnellate di droga nel Pacifico

AgenPress. La Marina messicana ha annunciato ieri, il sequestro nel Pacifico di 8,3 tonnellate di droga, una quantità record nel corso di un’operazione in mare. Il valore della merce sequestrata ammonta a 2.099 miliardi di pesos (134,5 milioni di euro), ha precisato in un comunicato la Marina, senza specificare la tipologia della droga.

Il sequestro è stato effettuato a sud-ovest della città di Lazaro Cardenas, nello stato di Michoacán, sulla costa occidentale del Messico.

Per decenni, il Messico è stato un hub per il traffico di droga verso il Nord America, un’attività che numerosi cartelli hanno combattuto per controllare.