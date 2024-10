Verona: poliziotto si difende da una coltellata e uccide uno straniero

SERVE L’IMMEDIATA DISTRIBUZIONE DEI GIUBBETTI ANTITAGLIO

AgenPress. Abbiamo appreso che a Verona un collega in servizio alla Polfer è dovuto intervenire nei confronti di un extracomunitario che aveva danneggiato alcune ore prima i mezzi parcheggiati della Polizia di Stato e alcuni negozi all’interno della Stazione Ferroviaria e ritornato sul posto alcune ore dopo, nell’intento di essere fermato e bloccato ha tentato di accoltellare un collega che si è salvato solo per l’uso dell’arma di ordinanza che ricordiamo è autorizzata come uso legittimo delle armi.

Massima solidarietà al collega e piena fiducia alla magistratura e auspichiamo che non ci siano gli “atti dovuti” e si chiuda nell’immediatezza il triste epilogo che ha visto perire una persona.

Gli uomini e le donne della Polizia di Stato, oggi sono molto scoraggiati poiché le aggressioni agli uomini della Polfer, sono in costante aumento di cui almeno tre avvenute negli ultimi quattro mesi.

Oggi i Poliziotti sono soprattutto molto scoraggiati poichè non si sentono tutelati sia dal punto di vista legale e delle valutazioni della magistratura. Ancora una volta l’appello del Sindacato ADP e del Segretario Generale Maiorana che richiede al Ministro dell’Interno

l’immediata distribuzione dei giubbetti antitaglio per tutti i Poliziotti impegnati nel controllo del territorio, iniziativa proposta mesi addietro dal nostro sindacato. Aggiunge ancora

Maiorana: sulla sicurezza degli uomini in divisa e per la loro incolumità non si può e non si deve risparmiare