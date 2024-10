Cdm. Approvato un nuovo decreto sul Pnrr. Beni mafia a studentati. Bernini: pagina nuova dove scrivere un futuro diverso

AgenPress – Il Consiglio dei Ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato un nuovo decreto sul Pnrr, che contiene anche una norma che semplifica le procedure per poter destinare i beni sequestrati alla criminalità organizzata alla realizzazione di alloggi per studenti universitari.

“Spazi un tempo segnati dall’illegalità diventano luoghi di studio, crescita e speranza per le nuove generazioni”, scrive la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini su X.

“Significa realizzare concretamente il diritto allo studio, offrendo ai giovani non solo un tetto, ma anche un’opportunità per dare corpo alle proprie ambizioni. Oggi in Consiglio dei ministri abbiamo approvato una norma che semplifica la trasformazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata in alloggi per studenti universitari. È una pagina nuova, dove poter scrivere un futuro diverso. Certamente migliore”.