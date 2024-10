Moldavia. Referendum adesione Ue. Vince il Sì. Sandu: obiettivo banditi era minare il processo democratico

AgenPress – Domenica in Moldavia si sono tenute elezioni presidenziali e un referendum sull’adesione all’UE, segnando un momento critico nella continua lotta tra la Russia e l’Occidente per il controllo della piccola nazione senza sbocco sul mare dell’Europa orientale, che ospita 2,5 milioni di persone.

I moldavi hanno votato con una maggioranza risicata a favore dell’adesione. Dopo che è stato conteggiato quasi il 99,5% dei voti nel referendum che chiedeva agli elettori di scegliere se sancire nella costituzione del paese un percorso verso l’UE, il voto “sì” si è insinuato al primo posto con il 50,39% dei quasi 1,5 milioni di schede votate, secondo la Commissione elettorale centrale.

Il risultato ha significato che la campagna pro-UE ha vinto con poco più di 11.000 voti, evitando per un pelo una battuta d’arresto improvvisa per la presidente filo-occidentale, Maia Sandu.

I risultati delle elezioni presidenziali separate hanno mostrato che il presidente filo-occidentale in carica, Sandu, è arrivato primo al primo turno delle elezioni con il 41,91%. Affronterà il suo più vicino concorrente, Alexandr Stoianoglo, un ex procuratore sostenuto dai socialisti filo-russi, al secondo turno tra due settimane.

“La Moldavia ha vinto la prima difficile battaglia nel tentativo di entrare nell’Unione Europea”, ha affermato Sandu in una conferenza tenutasi lunedì.

Ha inoltre condannato i tentativi delle “forze straniere” di comprare voti, descrivendoli come un “attacco alla sovranità moldava”.

Il Paese “è stato oggetto di interferenze malevole e manipolazione delle informazioni”, “non nelle ultime settimane o giorni” e l’Ue lo ha verificato “sul campo”, ha detto il portavoce Ue per la politica estera Peter Stano. “Continuiamo a supportare l’ambizione di accesso all’Ue della Moldavia”, ha sottolineato il portavoce della Commissione Eric Mamer.

Il doppio voto in uno dei paesi più poveri d’Europa è stato visto come una prova cruciale del programma filoeuropeo di Sandu, poiché aveva esortato i moldavi a votare sì al referendum per affermare l’adesione all’UE come obiettivo costituzionale “irreversibile”, sebbene la potenziale ammissione del paese al blocco europeo sia ancora lontana molti anni.

Il risicato risultato del referendum deluderà i sostenitori di Sandu e i suoi alleati a Bruxelles.

I sondaggi pre-elettorali indicavano che Sandu aveva un comodo vantaggio su Stoianoglo e altri candidati, mentre i sondaggi suggerivano che circa il 60% degli elettori sosteneva la strada pro-UE in vista del referendum.

La Moldavia ha presentato domanda di adesione all’UE dopo l’invasione su vasta scala della vicina Ucraina da parte della Russia, condannata da Sandu e da molti nel paese, mentre decine di migliaia di rifugiati ucraini fuggivano nella capitale, Chișinău. La Moldavia ha ufficialmente avviato i negoziati di adesione all’UE a giugno , sebbene rimanga alto lo scetticismo sulla capacità del paese di attuare le necessarie riforme democratiche e giudiziarie nel prossimo futuro.

“Avete deciso che la Moldavia deve muoversi verso la pace e la prosperità – ha detto Sandu rivolgendosi agli elettori -. Tutti i voti son importanti. La frase ‘ogni voto conta’ non è una parola vuota. La diaspora ha dimostrato di rimanere legata al paese. Siamo una famiglia”. Sui “banditi che vogliono tornare al potere” Sandu ha detto che “il loro obiettivo di comprare 30mila voti e 150mila persone pagate per votare dimostra che dobbiamo guardare attentamente a cosa è andato storto e imparare da questo miserabile attacco alla nostra sovranità. Sfortunatamente il sistema giudiziario non è stato in grado di fare abbastanza per combattere la corruzione elettorale. Ma ora l’unico modo per difendere la nostra democrazia è votare. Solo votando possiamo evitare un disastro”. “Volevamo un risultato ancora più netto nel referendum e sarebbe stato molto più alto se il maltempo non avesse cercato di bloccarci la strada. Ma la Moldavia ha vinto una battaglia ingiusta”, ha detto Sandu invitando lo sfidante Stoianoglo a un “dibattito serio” sul futuro del Paese e appellandosi quindi agli elettori che hanno votato alle presidenziali un candidato pro-Ue: “La nostra visione europea deve diventare uno scudo”.