Yulia Navalnaya si candiderà alla presidenza nella Russia post-Putin. E’ il mio avversario politico

AgenPress – Yulia Navalnaya, vedova del defunto politico dell’opposizione russa Alexey Navalny, ha dichiarato in un’intervista alla BBC la sua intenzione di candidarsi alla presidenza non appena in Russia saranno di nuovo possibili elezioni libere e regolari.

“Il mio avversario politico è Vladimir Putin. E farò di tutto per far cadere il suo regime il prima possibile”, ha detto alla BBC, aggiungendo che non sarebbe tornata in Russia finché il governo di Putin non fosse finito.

Navalnaya, che ha dichiarato di essere stata impossibilitata a far visita al marito in prigione per due anni prima che morisse, ha affermato che Navalny è stato torturato, affamato e tenuto in “condizioni terribili” e che Putin era direttamente responsabile del suo omicidio.

Definendo “una barzelletta” le misure adottate dalla comunità internazionale in risposta alla morte del marito in una colonia penale artica a febbraio, Navalnaya ha esortato i leader occidentali “ad avere un po’ meno paura” di Putin. In definitiva, ha aggiunto Navalnaya, sperava di vedere Putin dietro le sbarre per i suoi crimini, anche se non in una “bella prigione”, bensì in una russa.

“Voglio che sia nelle stesse condizioni in cui si trovava Alexey… è molto importante per me”.