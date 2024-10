Lav. L’on. Ciocchetti e Fratelli D’Italia vogliono riaprire gli allevamenti ‘lager’ di cani destinati alla vivisezione!

AgenPress – A 12 anni dalla chiusura del famigerato e condannato allevamento Green Hill e dal salvataggio di oltre 3 mila beagle tra cuccioli e mamme sfruttate per la riproduzione ad oltranza, con il divieto definitivo di allevamenti per cani, gatti e primati destinati alla vivisezione fin dal 2014. Così la LAV: ci troviamo nuovamente a dover combattere la medesima battaglia.

L’On. Ciocchetti di FdI con un suo emendamento al Decreto-legge “salva infrazioni” all’esame delle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera vuole far ripiombare l’Italia indietro di oltre un lustro, incurante di tutte le implicazioni che una simile proposta genererebbe.

Se approvato, l’emendamento a firma Ciocchetti, riaprirebbe la strada a nuovi allevamenti-lager di cuccioli.

L’annullamento del divieto ora in vigore – approvato dal Parlamento nel 2014 nel Decreto Legislativo n.26 – non avrebbe peraltro alcun effetto positivo sullo stato della ricerca o sul benessere animale, ma piuttosto darebbe origine a vere e proprie fabbriche di cuccioli spediti in tutto il mondo su cui l’unico guadagno è il profitto economico.

L’emendamento Ciocchetti in votazione si allarga poi anche ad altre violenze condotte nel nome di una falsa scienza: la sperimentazione animale.

Ad aprile di quest’anno abbiamo comunicato il più grande sequestro di animali da laboratorio, portando in salvo beagle, marmoset e macachi sottratti alla vivisezione da APTUIT, il colosso multimilionario farmaceutico di Verona per cui, l’ex amministratore delegato e il veterinario sono i indagati per maltrattamento e uccisione non necessitata.

È evidente come la pratica inaccettabile della vivisezione non possa essere considerata il presente e neppure il futuro della ricerca: organi su chip, modelli computazionali e intelligenza artificiale sono solo alcuni dei tanti metodi animal-free e innovativi che rappresenta l’unica scienza possibile per salvare vite animali e umane.