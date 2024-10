L’Italia che eccelle: dal premio 2024 a Washington alla missione Usa

AgenPress. Si è conclusa con successo l’undicesima edizione per il Premio Eccellenza Italiana, organizzato dalla Fondazione E-novation nella suggestiva cornice del Cafe Milano di Georgetown a Washington DC dove il Premio dedicato al Merito e al Talento di Imprese e Professioni alle “cose” che funzionano di Persone e Territori ideato dal giornalista Massimo Lucidi, ebbe origine.

In questi anni, il Premio non si è mai fermato grazie al supporto delle comunità italiane della East Coast e della Santa Sede che hanno assicurato supporti e sedi in grado di superare persino le difficoltà del Covid. E il Premio ha sviluppato Networking e Netreputation grazie anche a una serie di appuntamenti collaterali tra New York e Washington DC, “diventati una formidabile occasione di “soft power” per le relazioni transatlantiche” afferma Lucidi.

In occasione del Premio Eccellenza Italiana che si tiene nella Capitale a data fissa (annunciata la dodicesima edizione venerdì 17 ottobre 2025), la Fondazione rinnova tutto il proprio impegno a favore dell’italianità puntando dritto agli Italian Lovers, che amano il Bel Paese (prescindendo dalla Legacy e dalla Heritage) e l’Italian Life Style.

Lo hanno ribadito durante la Ceremony Awards diversi convenuti tra cui Alberto Patruno Vicepresidente di E-novation e Direttore Generale di Assoimpredia Confindustria ed Amy Riolo, la straordinaria scrittrice, autrice e personaggio televisivo che ha scelto di essere Ambassador di Italianità per tanti marchi e prodotti e life style italiani.

La Cerimonia di Premiazione prevede un appuntamento al Parlamento con chi non ha ritirato il Premio a Washington e già fioccate le candidature 2025.

PREMIO ECCELLENZA – elenco dei premiati 2024:

Giuseppe Antoci “Nemico” della mafia Presidente ad honorem Fondazione Antonino Caponnetto già Presidente del Parco dei Nebrodi

Frank Caprio già Giudice e Capo del tribunale di Providence Città nel Rhode Island | USA

Michele Albanese Direttore Generale di Banca BCC | Montepruno – Italy

Giovanni Sabetti Consulente Internazionale | Imprenditore

Claudio Pagliara Giornalista RAI | Corrispondente New York

Muller Fabbri Scienziato | Professore George Washington University

Francesco Javarone Transportation & Logistics Customer Experience VPresident Essilor Luxottica

Francesca Casazza Direttrice Italian Cultural Society | Washington DC

Chef Roberto Grazioli Villa Firenze | Washington DC

Piero Graus Editore

Francesca Ballali Europrogettista Senior

“A modo mio” | Arlington, VA Pizzeria e ristorante italiano a Washington DC

Impero Wines Roberto D’Onofrio | Springfield – VA Importatore vini italiani

Don Luigi Portarulo Prete degli italiani di Manhattan Cattedrale di San Patrizio | New York

Gianmarco Chiocci Giornalista RAI | Direttore TG1

Tommaso Accetta Presidente Giovani di Remind

Gianluca Bartolini Fondatore e Presidente ad honorem ASSO.IMPRE.DI.A.

Karl Wolfsgruber Antropologo

Pascal Vicedomini Giornalista | Produttore cinematografico

Maura Delpero Regista e sceneggiatrice italiana

Cinzia Tedesco Cantante

Ferdinando Mastrovito Lake Ranch | SD USA

Sal Da Vinci Cantante | Attore

Stefano Vittori Global Real Estate Senior Vice President Essilor Luxottica

Candidature 2025

Giuseppe Brindisi Giornalista | Mediaset

Pasquale Mario Bacco Professore a.c. e Medico legale Direttore responsabile di “InMedicine. International Scientific Books”

Ugo Biacchi Collezionista e mercante d’arte. DG Towards the Sun – HVMC Italia

Leonardo Corsaro Medico | Chirurgo Plastico

Al termine della Cerimonia di premiazione, Massimo Lucidi è partito tra le Comunità italiane in diversi Stati, come la Florida, Colorado, South Dakota, Texas, Illinois, Maine portando peraltro la Targa vincitore 2024 a Ferdinando Mastrovito di Lake Ranch a Hulett in Wyoming.