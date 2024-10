Natalità, Parente (Osservatorio FMC): “Politiche strutturali e grande alleanza tra Stato e imprese”

AgenPress. “I dati sulla natalità in Italia sono sempre più allarmanti: le nascite continuano a calare, basta guardare le ultime rilevazioni Istat.

Per mitigare il trend demografico negativo occorrono politiche pubbliche stabili – che rendano strutturali misure come l’allargamento all’80% dei congedi parentali da due a tre mesi annunciato dal Governo – e una grande alleanza tra Stato e imprese per rafforzare il welfare aziendale, supportando le famiglie e i giovani che hanno intenzione di mettere al mondo un figlio”, così Annamaria Parente, Direttrice dell’Osservatorio sulla Crisi Demografica della Fondazione Magna Carta, realizzato in partnership con WellMAKERS by BNP Paribas, Jointly e Acea.

“Solo con il coinvolgimento attivo delle imprese, che già stanno incrementando importanti azioni di welfare, potremo costruire una società più accogliente verso le nascite e le nuove generazioni”.