Brics. Presidente Iran chiede di essere uniti contro l’Occidente che governa il mondo. Basta sostegno ad Israele

AgenPress – L’organizzazione dei “Brics sta diventando gradualmente un nuovo polo globale, un gruppo di Paesi che si sono messi assieme per opporsi all’ordine occidentale che governa il mondo”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, come riferisce Mehr, sottolineando come il vertice di oggi a Kazan in Russia sia il primo incontro dei Brics a cui l’Iran partecipa come membro ufficiale “al livello di capo di Stato”. Dopo che la Repubblica islamica è diventata un membro ufficiale a partire dall’1 gennaio di quest’anno, oggi il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, si trova a Kazan per partecipare al vertice dell’organizzazione delle economie emergenti, di cui fanno parte anche Russia, Cina, Brasile, India, Sudafrica, Egitto, Etiopia ed Emirati Arabi Uniti.

“Spero che i Paesi che affermano di difendere i diritti umani aiutino a fermare i crimini e gli omicidi di questo regime cambiando i loro metodi e interrompendo il loro sostegno al regime sionista”, ha aggiunto.

“Crediamo che la guerra ostacoli lo sviluppo dei Paesi e quindi cerchiamo in modo risoluto di impedire la diffusione di tensioni e conflitti nella regione, ma il regime sionista ha dimostrato di essere solo alla ricerca di guerra e conflitti”, ha aggiunto il presidente iraniano, che in Russia ha avuto un colloquio con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il primo giorno dell'”inizio ufficiale del mio lavoro, il regime sionista ha cercato di ostacolare il perseguimento di questi obiettivi assassinando il signor Ismail Haniyeh, il capo dell’ufficio politico di Hamas, che era ospite ufficiale della Repubblica islamica”.